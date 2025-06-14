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«В Голливуде царит беспорядок»: Дакота Джонсон — о состоянии киноиндустрии

«В Голливуде царит беспорядок»: Дакота Джонсон — о состоянии киноиндустрии
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На шоу Hot Ones гостем стала звезда картины «Материалистка» Дакота Джонсон. Она рассказала, что при съёмках фильмов большинство решений принимают не творческие люди.

По словам актрисы, в Голливуде сейчас царит беспорядок. Она отметила, что в процесс создания фильмов вмешиваются люди, которые не смотрят кино и не разбираются в нём.

Тяжело, когда творческие решения принимают люди, которые даже толком не смотрят фильмы и ничего о них не знают. А именно это часто и происходит. Когда что-то идёт хорошо, студии хотят сохранить положение дел. Поэтому они вмешиваются в процесс съёмок и переделывают то, что и так работает. Но зрители этого не хотят. Они хотят свежести, они хотят почувствовать что-то новое, испытывать что-то новое, видеть что-то новое. В Голливуде сейчас царит беспорядок.

Ранее Дакота Джонсон высказывалась о провале фильма «Мадам Паутина». По её словам, именно вмешательство студии испортило картину, которая поначалу имела перспективы стать стоящей лентой.

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