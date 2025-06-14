Пресс-служба МИД России сообщила, что съёмочную группу сериала «Трудно быть богом» эвакуировали из Ирана. Команда из 86 человек пересекла границу с Азербайджаном в ночь на 14 июня.

Исполнитель одной из главных ролей Фёдор Бондарчук рассказал об эвакуации каналу CBC TV Azerbaijan. Он выразил благодарность президенту Ирана за помощь в пересечении границы.

В первую очередь хочется поблагодарить президента Ильхама Гейдаровича Алиева за беспрецедентную помощь в пересечении границы между Ираном и Азербайджаном. На самом деле помогали все. Должен сказать про посольство России в Тегеране и консульство – ребята нас довели практически до двери границы.

Съёмки сериала «Трудно быть богом» по мотивам одноимённой повести братьев Стругацких начались 15 мая в Иране. Режиссёром проекта выступает Дмитрий Тюрин («Триггер»), а шоураннерами — Теймур Джафаров («Золотое дно») и Андрей Золотарёв («Сто лет тому вперёд»).