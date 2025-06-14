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Актёр Гэри Олдман получил рыцарский титул и стал сэром

Актёр Гэри Олдман получил рыцарский титул и стал сэром
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Король Великобритании Карл III удостоил рыцарского титула актёра Гэри Олдмана. Звезда «Леона» и «Гарри Поттера» получил престижное звание 13 июня.

Актёр был удостоен титула за вклад в драматическое искусство. В интервью изданию Deadline Олдман рассказал, что в шоке от получения звания.

Рыцарский титул на самом деле ошеломляет. Я потрясён. Во многих своих ролях я действительно служил короне.

На сайте правительства Великобритании отмечается, что вклад Олдмана в популяризацию британского кино трудно переоценить. За свою многолетнюю карьеру актёр был удостоен множества наград, в том числе премии «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Тёмные времена», где он сыграл Уинстона Черчилля.

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