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Даррен Аронофски снимет триллер «Прорыв» с Дуэйном Джонсоном — СМИ

Даррен Аронофски снимет триллер «Прорыв» с Дуэйном Джонсоном — СМИ
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Издание Deadline сообщило, что режиссёр Даррен Аронофски («Чёрный лебедь») снимет психологический триллер Breakthrough («Прорыв»). Картина пока не имеет даты выхода.

Сюжет ленты развернётся в Южной Калифорнии. Главным героем станет молодой парень, который попадёт под влияние гуру, использующего манипулятивные методы, чтобы достигать своих тёмных целей. Оратора должен сыграть Дуэйн Джонсон («Чёрный Адам»).

По данным СМИ, Аронофски ведёт предварительные переговоры о съёмках картины со студией А24. Если сделка состоится, то это будет его второй работой с компанией. Первой лентой стал фильм «Кит» 2022 года, который принёс актёру Брендану Фрейзеру премию «Оскар» за лучшую мужскую роль.

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