Стали известны детали сюжета мультфильма «Зверополис 2»

На анимационном фестивале в Анси студия Disney поделилась подробностями сюжета мультфильма «Зверополис 2». Продолжение культового приключения выйдет 26 ноября.

Сюжет анимационной картины вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Змею озвучит актёр Ке Хюи Куан — лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Всё везде и сразу». К озвучке главных героев также вернутся Джейсон Бейтман («Хэнкок») и Джиннифер Гудвин («Переступить черту»).