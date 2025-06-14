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Стали известны детали сюжета мультфильма «Зверополис 2»

Стали известны детали сюжета мультфильма «Зверополис 2»
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На анимационном фестивале в Анси студия Disney поделилась подробностями сюжета мультфильма «Зверополис 2». Продолжение культового приключения выйдет 26 ноября.

Сюжет анимационной картины вновь сосредоточится на зайчихе Джуди и лисе Нике. В этот раз они выяснят, что змея по имени Гэри решает украсть таинственную книгу, которая должна помочь очистить его репутацию. Они сбегают вместе с вором и становятся объектами розыска полиции. Скрываясь от них, герои обнаружат, что настоящий злодей убил другого обитателя Зверополиса, чтобы заполучить ту же книгу.

Змею озвучит актёр Ке Хюи Куан — лауреат премии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана в фильме «Всё везде и сразу». К озвучке главных героев также вернутся Джейсон Бейтман («Хэнкок») и Джиннифер Гудвин («Переступить черту»).

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