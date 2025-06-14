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Капитан Nemiga 1eeR — о вылете с BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2

Капитан Nemiga 1eeR — о вылете с BLAST.tv Austin Major 2025 по CS 2
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Игрок состава Nemiga Gaming по Counter-Strike 2 Александр 1eeR Нагорный высказался о выступлении своей команды на третьей стадии BLAST.tv Austin Major 2025.

Напомним, коллектив из Восточной Европы завершил выступление на турнире со счётом 0-3.

Я недоволен выступлением, которое мы показали, потому что я понимал, что мы точно можем больше. Критические ошибки во многих матчах не давали нам дойти до того, что было бы удовлетворительным, наверное. Много моментов не доиграли, залили свой Anubis, который уже был выигран. На Dust 2 не довёл просто до ума за атаку, чтобы мы выиграли. Проиграли экономическую волну, из-за этого у нас начало туда-сюда тягать. И в целом плохо закончили.

Лир также поблагодарил подписчиков за поддержку.

Не знаю, что ещё сказать. Эмоций особо никаких нет. Просто тильт. Спасибо за поддержку каждому из вас. Вы просто нереально крутые. Кстати, эти сообщения, которые вы пишете нам, те слова поддержки, которые вы оказываете, — это реально очень круто. Приятно это всё видеть. Но, к сожалению, мы не смогли показать что-то большее на этом мэйджоре. Надо работать, надо развиваться, делать работу над ошибками, становиться сильнее. Зачем мы ещё здесь собрались тогда? Правильно? Особо добавить нечего. Сейчас точно уходим в отпуск, посмотрим, что будет дальше. Всех люблю, всех обнял.

На третьем этапе мейджора Nemiga уступила NAVI, Vitality и paiN Gaming, завершив турнир на 15–16-м месте. Ранее с турнира также выбыла Team Liquid.

BLAST.tv Austin Major 2025 по CS2 проходит с 3 июня по 22 июля в США. В соревновании участвуют 32 команды, которые разыгрывают призовой фонд в размере $ 1,25 млн.

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