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Для слэшера Stellar Blade анонсировали русскую озвучку

Для слэшера Stellar Blade анонсировали русскую озвучку
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Студия Mechanics VoiceOver запустила сбор средств на русское озвучание игры Stellar Blade. Они объявили, что для достижения цели им необходимо 387 тысяч рублей.

12 июня состоялся долгожданный ПК-релиз корейского слэшера Stellar Blade и не оставил равнодушными игроков, о чём говорит онлайн в более 100 тысяч человек в Steam, которые с радостью пошли познавать местные красоты и глубокий сюжет. Равнодушными не остались и мы, Mechanics VoiceOver, потому, благодаря многочисленным просьбам, приняли решение сделать для данной игры русскую озвучку, чтобы ничто не отвлекало вас от динамичного геймплея. Однако для реализации нам понадобится ваша поддержка, а потому команда R.G. MVO объявляет о начале сбора средств на русскую озвучку Stellar Blade.

Дату выхода русской озвучки авторы не сообщают. Учитывая небольшие размеры самой игры, работа над дубляжом может занять всего несколько месяцев.

Слэшер Stellar Blade вышел в 2024 году эксклюзивно на PlayStation 5, а на ПК добрался 12 июня. В компьютерной версии добавили поддержку апскейлеров DLSS 4 и FSR 3, ультраширокоформатных мониторов, текстур высокого разрешения и возможность перенастраивать управление.

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