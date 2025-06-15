Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

kennyS — об игре s1mple: то, как он справляется с давлением, просто поразительно

kennyS — об игре s1mple: то, как он справляется с давлением, просто поразительно
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший профессиональный игрок в CS:GO Кенни kennyS Шраб высказался о выступлении Александра s1mple Костылева на BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. В посте на личной странице в X (ранее Twitter) француз позитивно оценил форму украинского снайпера, выступающего за FaZe Clan.

Что бы ни случилось с FaZe дальше, я считаю возвращение s1mple успешным. То, как он справляется с давлением, просто поразительно, особенно учитывая, сколько он отсутствовал. Его игра на мэйджоре действительно впечатляет. С каждой игрой он всё увереннее, и, если они доберутся до арены, можно начинать мечтать.

S1mple присоединился к FaZe в начале мая в роли замены. С ним команда заняла 9–12-е место на IEM Dallas 2025, а на текущем мэйджоре в Остине дошла до третьей стадии и находится в шаге от выхода в плей-офф.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит в США с 3 по 22 июня. На турнире участвуют 32 команды, которые борются за призовой фонд в $ 1,25 млн.

Материалы по теме
Расписание 11-го игрового дня BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android