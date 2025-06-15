kennyS — об игре s1mple: то, как он справляется с давлением, просто поразительно

Бывший профессиональный игрок в CS:GO Кенни kennyS Шраб высказался о выступлении Александра s1mple Костылева на BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2. В посте на личной странице в X (ранее Twitter) француз позитивно оценил форму украинского снайпера, выступающего за FaZe Clan.

Что бы ни случилось с FaZe дальше, я считаю возвращение s1mple успешным. То, как он справляется с давлением, просто поразительно, особенно учитывая, сколько он отсутствовал. Его игра на мэйджоре действительно впечатляет. С каждой игрой он всё увереннее, и, если они доберутся до арены, можно начинать мечтать.

S1mple присоединился к FaZe в начале мая в роли замены. С ним команда заняла 9–12-е место на IEM Dallas 2025, а на текущем мэйджоре в Остине дошла до третьей стадии и находится в шаге от выхода в плей-офф.

BLAST.tv Austin Major 2025 проходит в США с 3 по 22 июня. На турнире участвуют 32 команды, которые борются за призовой фонд в $ 1,25 млн.