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У авторов мультфильма «Трансформеры: Начало» нет планов на продолжение

У авторов мультфильма «Трансформеры: Начало» нет планов на продолжение
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На конвенции BotCon одним из гостей стал режиссёр мультфильма «Трансформеры: Начало» Джош Кули. Он рассказал о статусе разработки продолжения картины.

По словам постановщика, студия Paramount сейчас не планирует создавать вторую часть. На решение компании могли повлиять скромные сборы мультфильма — при бюджете примерно $ 75 млн он заработал всего $ 129 млн по всему миру.

«Трансформеры: Начало» вышли в кино 30 августа 2024 года. Картина рассказывает о дружбе Оптимуса Прайма и Мегатрона, которые в дальнейшем становятся врагами. Мультфильм получил высокие оценки как от зрителей, так и от критиков. На сайте Rotten Tomatoes ленту порекомендовали к просмотру 89% обозревателей и 97% зрителей.

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