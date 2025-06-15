Disney работает над мультфильмом «Моана 3» — инсайдер

Инсайдер Дэниел Рихтман сообщил, что студия Disney работает над мультфильмом «Моана 3». Дата выхода продолжения приключенческой ленты пока неизвестна.

Анимационная серия рассказывает о воительнице Моане, дочери вождя племени, живущего на одном из островов в Тихом океане. Она отправляется на поиски приключений вместе с полубогом Мауи. На протяжении двух картин они сражаются с различными чудовищами и встречают новых друзей.

Первая часть «Моаны» вышла в 2016 году и стала хитом — при бюджете в $ 150 млн лента собрала более $ 640 млн. Премьера продолжения состоялась в ноябре 2024 года. Несмотря на более скромные отзывы, мультфильм собрал гораздо больше оригинала — $ 1 млрд.

Сейчас студия Disney готовит фильм по «Моане» с Дуэйном Джонсоном. Картина выйдет в прокат 10 июля 2026 года.