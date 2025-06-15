В Death Stranding 2 появятся режиссёры хоррора «Два, три, демон, приди!»

Студия Kojima Productions анонсировала появление ещё одних звёзд кино в Death Stranding 2. На своём пути главный герой игры встретит режиссёров фильмов «Два, три, демон, приди!» и «Верни её из мёртвых».

Фото: Kojima Productions

Судя по новому кадру, братья Дэнни и Майкл Филиппу должны появиться в одном из убежищ. Сэм Бриджес сможет встретить их во время выполнения очередного задания. Ранее геймдизайнер игры Хидео Кодзима уже намекал на появление постановщиков — в конце 2023 года они посетили его офис, о чём он написал в соцсетях.

Сам Кодзима говорил, что в Death Stranding 2 появится множество камео различных звёзд. Увидеть их можно будет уже 26 июня, когда новая часть похождений Сэма Бриджеса выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.