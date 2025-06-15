Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Death Stranding 2 появятся режиссёры хоррора «Два, три, демон, приди!»

В Death Stranding 2 появятся режиссёры хоррора «Два, три, демон, приди!»
Комментарии

Студия Kojima Productions анонсировала появление ещё одних звёзд кино в Death Stranding 2. На своём пути главный герой игры встретит режиссёров фильмов «Два, три, демон, приди!» и «Верни её из мёртвых».

Фото: Kojima Productions

Судя по новому кадру, братья Дэнни и Майкл Филиппу должны появиться в одном из убежищ. Сэм Бриджес сможет встретить их во время выполнения очередного задания. Ранее геймдизайнер игры Хидео Кодзима уже намекал на появление постановщиков — в конце 2023 года они посетили его офис, о чём он написал в соцсетях.

Сам Кодзима говорил, что в Death Stranding 2 появится множество камео различных звёзд. Увидеть их можно будет уже 26 июня, когда новая часть похождений Сэма Бриджеса выйдет эксклюзивно для PlayStation 5.

Материалы по теме
Чем «Ведьмак 4» будет отличаться от «Ведьмака 3»
Чем «Ведьмак 4» будет отличаться от «Ведьмака 3»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android