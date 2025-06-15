Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти страдает от болезни Грейвса

Звезда «Пацанов» Эрин Мориарти страдает от болезни Грейвса
Аудио-версия:
Комментарии

Звезда сериала «Пацаны» Эрин Мориарти рассказала о состоянии своего здоровья на странице в соцсети. По словам актрисы, она страдает от болезни Грейвса — заболевания иммунной системы, которое поражает щитовидную железу.

Мориарти отметила, что у каждого подобные проблемы со здоровьем могут проявляться по-разному. О диагнозе она узнала в мае.

Аутоиммунное заболевание Грейвса проявляется у каждого по-разному. Ваш опыт может отличаться от моего. Возможно, сильно, а возможно, совсем немного. Одно могу сказать: если бы я не списывала всё на стресс и усталость, я бы узнала о болезни раньше. Диагноз «болезнь Грейвса» мне поставили только месяц назад.

Ранее пользователи Сети отмечали, что в процессе между съёмками сезонов шоу «Пацаны» актриса сильно похудела. Не исключено, что на это повлияло выявленное заболевание.

Материалы по теме
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android