Мэттью Макконахи сыграет в фильме от автора «Настоящего детектива»

Издание Deadline сообщило, что создатель «Настоящего детектива» Ник Пиццолатто работает над новым фильмом. Картина станет экранизацией одного из романов детективного цикла от автора Микки Спиллейна.

Серия книг повествует о нью-йоркском сыщике Майке Хаммере, который в каждом произведении раскрывает сложное преступление. Романы про детектива продались тиражом более чем 250 млн экземпляров, сделав цикл одним из самых популярных триллеров США.

По данным издания, главного героя должен сыграть Мэттью Макконахи. Для него фильм станет второй совместной работой с Пиццолатто — актёр снимался в культовой роли Раста в сериале «Настоящий детектив». Шоу принесло им обоим номинации на премию «Эмми».

Ранее Ник Пиццолатто заявлял, что у него есть идея для продолжения «Настоящего детектива». По его словам, Мэттью Макконахи и Вуди Харрельсон знают о новом сюжете и готовы вернуться к своим ролям.