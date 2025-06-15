EA Sports FC 26 может выйти без режима с открытым миром — все детали слуха

В середине июня в интернете появилась информация о том, что в будущем футбольном симуляторе EA Sports FC 26 появится полноценный открытый мир. Сейчас об этом сообщают фанатские паблики по франшизе, а также большие русскоязычные телеграм-каналы.

Вопреки слухам, компания Electronic Arts не подтверждала появление открытого мира в грядущей игре — проект анонсируют лишь в июле. Тогда разработчики и поделятся основными особенностями будущего спортсима, среди которых может быть тот самый открытый мир, напоминающий онлайн-хаб из баскетбольной серии NBA 2K. Более того, крупный фанатский паблик FGZ, который и сообщил о появлении открытого мира, признаёт, что это точно произойдёт, но конкретных сроков и даже частей серии озвучено не было.

Никаких реальных сроков появления открытого мира в EA Sports FC пока нет. В компании хранят молчание на этот счёт, EA хочет сделать из этого БОЛЬШОЕ событие.

Концепция открытого мира существует в баскетбольном симуляторе NBA 2K. В нём игроки могут пройти на большую онлайн-площадку со своим внутриигровым аватаром и заняться различными активностями: общаться с другими пользователями, играть в уличный баскетбол и проводить время с друзьями.