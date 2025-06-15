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Педро Паскаль хочет сыграть Ганнибала Лектера

Педро Паскаль хочет сыграть Ганнибала Лектера
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Издание Vouge провело блиц-опрос со звездой нового фильма «Материалистка» Педро Паскалем. Артиста спросили, кого бы он хотел сыграть из известных персонажей.

Паскаль в шутку ответил, что воплотил бы на экране Ганнибала Лектера. Учитывая, что он сыграл множество известных персонажей, включая Джоэла в «Одних из нас» и Дина Джарина в «Мандалорце», роль популярного маньяка не кажется чем-то невозможным.

Кого бы я хотел сыграть? Ганнибала Лектера! (Смеётся).

Предстоящая картина с Педро Паскалем «Материалистка» выйдет уже 19 июня. Премьера следующей картины, где можно увидеть актёра, состоится 25 июля — это «Фантастическая четвёрка: Первые шаги». В ленте он сыграл другого популярного героя — Рида Ричардса.

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