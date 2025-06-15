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Сборы «Миссии невыполнима 8» превысили $ 500 млн — фильм рискует провалиться

Сборы «Миссии невыполнима 8» превысили $ 500 млн — фильм рискует провалиться
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По итогам третьих выходных сборы фильма «Миссия невыполнима: Финальная расплата» достигли $ 503 млн. Картина опустилась на четвёртую строчку американских чартов, уступив «Материалистке», «Лило и Стич» и «Как приручить дракона».

Шпионский блокбастер собрал в США чуть больше $ 10 млн, что на 31% меньше, чем выручка за прошлую неделю. Учитывая, что бюджет картины оценивается в огромные $ 400 млн, картине нужно заработать не менее $ 900 млн, чтобы выйти в ноль. Шансов на окупаемость у фильма становится всё меньше.

«Миссия невыполнима: Финальная расплата» рассказывает историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков, хотя сам Том Круз готов продолжить франшизу. Фильм неофициально добрался до кинотеатров России 31 мая.

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