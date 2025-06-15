Сборные СевГУ и УУНиТ — победители Национальной студенческой лиги киберспорта

В Москве завершился финал Национальной студенческой лиги киберспорта — участники определили сильнейших в Dota 2 и Counter-Strike 2. Общий призовой фонд составил 4 млн рублей.

Соревнования по «Доте» выиграла команда Севастопольского государственного университета, защитив чемпионский титул НСЛК 2024 года. В финальной серии сборная СевГУ уверенно переиграла УрФУ (2:0), а матч за третье место выиграл коллектив, представляющий СФУ (Красноярск).

Победителем турнира по Counter-Strike 2 стала сборная Уфимского университета науки и технологий, выиграв у столичной РЭУ им. Плеханова — также 2:0. Бронза досталась ДВГУПС из Хабаровска.