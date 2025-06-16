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Комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым возглавила кинопрокат в России за уикенд

Комедия «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым возглавила кинопрокат в России за уикенд
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По данным издания Kinobusiness, комедийный фильм «На деревню дедушке» с Юрием Стояновым в главной роли возглавил кинопрокат в России за уикенд.

За уикенд ленты собрала 142,5 млн рублей. На второе место с первого опустился боевик «Балерина» с Аной де Армас в главной роли: фильм заработал 107,5 млн рублей. Третью позицию занял мультфильм «Три богатыря: ни дня без подвига 2», собрав за уикенд 70,3 млн рублей.

Главным героем ленты «На деревню дедушке» выступает 10-летний Владик. Когда маме срочно нужно было уехать в командировку, ему пришлось отправиться в деревню к дедушке, которого он ни разу в жизни не видел. Владик мечтает вернуться в город и попасть на важный IT-конкурс, а дед вовсе не намерен идти у него на поводу.

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