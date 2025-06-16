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Продажи Stellar Blade с эффектной главной героиней превысили 3 млн копий

Продажи Stellar Blade с эффектной главной героиней превысили 3 млн копий
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Студия Shift Up рассказала, что тираж Stellar Blade с эффектной главной героиней Евой превысил 3 млн копий. Интересно, что в тираж входит и количество проданных копий на ПК — они достигли миллиона.

Притом игре на PS5 понадобилось два месяца, чтобы достичь первого миллиона, а ПК-версия Stellar Blade вышла 12 июня, то есть всего четыре дня назад.

Экшен Shift Up стал очень популярным в том числе благодаря Еве, главной героине тайтла, и её эффектным образам. Игроки и критики остались от Stellar Blade в полном восторге. К примеру, у игры «крайне положительные» отзывы Steam — её рекомендуют 96% пользователей.

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