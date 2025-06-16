Завершились съёмки фильма по «Властелинам вселенной»

По данным Deadline, съёмочный процесс фильма «Властелины вселенной» подошёл к концу. Вместе с этим появилось свежее фото актёра Николаса Голицына в образе Хи-Мена.

Фото: Amazon MGM Studios

В центре сюжета 10-летний принц Адам, который терпит крушение на космическом корабле и разлучается со своим волшебным Мечом Силы — единственной связью со своим родным домом на Этернии. Отыскав его почти два десятилетия спустя, он отправляется обратно, чтобы защитить родную планету от злых сил.

Постановщиком ленты от Amazon выступил Трэвис Найт, выпустивший ранее «Бамблби» и «Кубо. Легенда о самурае». Премьера экранизации состоится 5 июня 2026 года.

Оригинальный мультфильм «Хи-Мен и Властелины Вселенной» выходил с 1983 по 1985 год.