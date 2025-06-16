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Раскрыт хронометраж хоррора «М3ГАН 2» о кукле-убийце

Раскрыт хронометраж хоррора «М3ГАН 2» о кукле-убийце
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Вторая часть хоррора «М3ГАН» будет чуть длиннее, чем первая. Раскрыт хронометраж фильма «М3ГАН 2», который составляет ровно 2 часа. Первая часть длилась 1 час 42 минуты.

По сюжету второй части технология, на которой была основана М3ГАН, была украдена — её применили для создания шпиона-убийцы Амелии. Тем временем Джемма, понимая исходящую от нового робота угрозу, решает для борьбы с ним воскресить и усовершенствовать андроида М3ГАН.

Актрисы Эллисон Уильямс и Вайолет Макгроу вернулись к своим ролям Джеммы и Кэди. Режиссёром выступил Джерард Джонстоун, автор первой части.

Новый фильм ужасов про робота-убийцу выйдет в мировой прокат 27 июня.

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