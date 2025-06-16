Смерти персонажей в киновселенной DC будут окончательными, но с одной оговоркой

Джеймс Ганн, который сейчас курирует новую киновселенную DC, поделился с фанатами важной деталью. По словам режиссёра, если в его фильмах какой-то персонаж умрёт, даже главный, то он умрёт окончательно.

Но в этом случае Ганн использует одну лазейку, которая делит его слова на два. В случае смерти во вселенной DC рядом с Готэмом существует природный источник Ямы Лазаря, с помощью которого можно вернуть персонажей к жизни. Но режиссёр подчеркнул, что не будет пользоваться такой возможностью без сюжетного обоснования.

Если персонаж в нашей вселенной умер, то он умер. Я не против использовать Яму Лазаря, но это должно быть часть истории. Я не собираюсь убивать персонажа, только чтобы окунуть его в источник и вернуть обратно.

«Супермен» Джеймса Ганна выйдет в зарубежный прокат 11 июля.