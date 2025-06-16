Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Смерти персонажей в киновселенной DC будут окончательными, но с одной оговоркой

Смерти персонажей в киновселенной DC будут окончательными, но с одной оговоркой
Аудио-версия:
Комментарии

Джеймс Ганн, который сейчас курирует новую киновселенную DC, поделился с фанатами важной деталью. По словам режиссёра, если в его фильмах какой-то персонаж умрёт, даже главный, то он умрёт окончательно.

Но в этом случае Ганн использует одну лазейку, которая делит его слова на два. В случае смерти во вселенной DC рядом с Готэмом существует природный источник Ямы Лазаря, с помощью которого можно вернуть персонажей к жизни. Но режиссёр подчеркнул, что не будет пользоваться такой возможностью без сюжетного обоснования.

Если персонаж в нашей вселенной умер, то он умер. Я не против использовать Яму Лазаря, но это должно быть часть истории. Я не собираюсь убивать персонажа, только чтобы окунуть его в источник и вернуть обратно.

«Супермен» Джеймса Ганна выйдет в зарубежный прокат 11 июля.

Материалы по теме
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android