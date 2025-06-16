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Сериал «Медленные лошади», похоже, уже продлили на седьмой сезон

Сериал «Медленные лошади», похоже, уже продлили на седьмой сезон
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Как оказалось, сериал «Медленные лошади» уже, похоже, продлили на седьмой сезон. Об этом в интервью с Гэри Олдман в интервью. По его словам, работу над седьмым сезоном Apple начнёт уже в октябре этого года.

Официально о продлении на ещё один сезон не объявляли. Сейчас для сериалы заявлено шесть сезонов — пятый стартует 24 сентября.

Шоу «Медленные лошади» основано на романе «Хромые кони» Мика Геррона. После провала тренировочного задания агент британской контрразведки MI5 Ривер Картрайт сослан в отдел «Медленные лошади» в Слау Хаусе. Жизнь там проходит в скуке, пока отдел не оказывается втянутым в опасную авантюру, затеянную в главном управлении MI5.

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