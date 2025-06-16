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Звезда «Полицейского с Рублёвки» пережил судорожный приступ

Звезда «Полицейского с Рублёвки» пережил судорожный приступ
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По данным издания Mash, звезда «Полицейского с Рублёвки» Роман Попов пережил судорожный приступ. Медики, которые прибыли на вызов, хотели госпитализировать актёра, но он отказался.

Mash сообщило, что первые приступы появились в 2018 году — тогда на обследовании выявили астроцитому — злокачественную опухоль мозга. Врачи удалили новообразование и назначили мужчине противосудорожную терапию, которую он перестал принимать в 2021 году.

В разговоре с Mash Роман Попов заявил, что сейчас он находится дома, лечится, чувствует себя лучше. В ближайшее время у него состоятся съёмки.

Сам актёр информацию об ухудшении состояния здоровья не комментировал.

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