«Время пришло»: Орландо Блум готов вернуться в «Пираты Карибского моря»

Актёр Орландо Блум, известный в том числе по роли Уилла Тёрнера во франшизе «Пираты Карибского моря», во время интервью рассказал, что готов вернуться во франшизу. Более того, Орландо всегда был в этом заинтересован.

По словам актёра, он в восторге от самой идеи о том, чтобы вновь собраться с прежним актёрским составом и «устроить грандиозный праздник».

Мне нравится идея о том, что 20 лет спустя можно было бы собрать всех вместе и устроить грандиозный праздник. Если Уилл вернётся, он будет более зрелым и серьёзным. Я чувствую, что всё уже созрело для того, чтобы вернуться. Время пришло.

В Сети ходило много слухов о новой части франшизы, но никаких подтверждений от Disney пока не было.