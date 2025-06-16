Team Spirit против MOUZ — стали известны все пары плей-офф мэйджора по CS 2 в Остине

В США завершились все матчи третьей стадии BLAST.tv Austin Major 2025 по Counter-Strike 2 — по итогам стали известны все участники и сформировалась сетка плей-офф чемпионата мира.

В четвертьфинале сыграют пять команд из Европы, в том числе российская Team Spirit, два коллектива из Бразилии и один представитель Азии. Матчи 1/4 финала пройдут 19 и 20 июня.

Team Spirit (Россия) — MOUZ (Европа);

Team Vitality (Европа) — Natus Vincere (Европа);

FaZe Clan (Европа) — The MongolZ (Монголия);

paiN Gaming (Бразилия) — FURIA (Бразилия).

Фото: CS 2 News

Матчи плей-офф BLAST.tv Austin Major 2025 пройдут с 19 по 22 июня в комплексе Moody Center. Победитель турнира получит самый престижный титул в мире Counter-Strike и главный приз в размере $ 500 тыс.