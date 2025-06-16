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Сборы фильма «Лило и Стич» достигли $ 850 млн

Сборы фильма «Лило и Стич» достигли $ 850 млн
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По итогам четвёртого уикенда сборы ремейка мультфильма «Лило и Стич» достигли отметки в $ 366 млн в США. Лента продолжает удерживать лидерство в местных чартах, уступая лишь недавнему фильму «Как приручить дракона».

Общие сборы картины достигли отметки в $ 850 млн. Аналитики продолжают считать, что фильм всё же дойдёт до $ 1 млрд — в отличие от недавнего «Minecraft в кино», который завершает своё выступление в прокате с $ 951 млн. Обе ленты уже окупились, и авторы семейных приключений явно работают над продолжениями.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй.

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