Сборы фильма «Лило и Стич» достигли $ 850 млн

По итогам четвёртого уикенда сборы ремейка мультфильма «Лило и Стич» достигли отметки в $ 366 млн в США. Лента продолжает удерживать лидерство в местных чартах, уступая лишь недавнему фильму «Как приручить дракона».

Общие сборы картины достигли отметки в $ 850 млн. Аналитики продолжают считать, что фильм всё же дойдёт до $ 1 млрд — в отличие от недавнего «Minecraft в кино», который завершает своё выступление в прокате с $ 951 млн. Обе ленты уже окупились, и авторы семейных приключений явно работают над продолжениями.

«Лило и Стич» рассказывает о злобном инопланетянине Стиче: он сбежал от своих хозяев на Землю и встретил девочку по имени Лило, которая станет его новой семьёй.