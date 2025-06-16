Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышли постеры с героями сериала «Что-то положительное» — шоу уже стартовало

Вышли постеры с героями сериала «Что-то положительное» — шоу уже стартовало
Комментарии

16 июня стартовал сериал «Что-то положительное» — новое комедийное шоу онлайн-кинотеатра Okko. В честь этого стриминговый сервис представил постеры с главными героями проекта в едином стиле.

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Фото: Okko

Главная героиня шоу — школьница старших классов Настя. Однажды она делает тест на беременность, и он оказывается положительным. Девушка уверена, что ребёнок разрушит её жизнь, но окружающие, наоборот, начинают о ней заботиться. Когда героиня понимает, что результаты тестов на самом деле ложные, она не признаётся близким в этом.

Комедийный сериал создала Ника Яковлева — автор мелодраматичного шоу «Многогранники». Главные роли сыграли Таисья Калинина («Пальма 2»), Любовь Толкалина («Слушатель») и Кирилл Кяро («Грозный папа»).

Материалы по теме
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android