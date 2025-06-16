Игра MindsEye от бывшего продюсера GTA получила худшие оценки в 2025 году

10 июня состоялся релиз MindsEye — научно-фантастического боевика от студии Build A Rocket Boy. Одним из руководителей проекта выступил Лесли Бензис, бывший сотрудник Rockstar и продюсер серии Grand Theft Auto.

Сразу после релиза игра столкнулась со скандалом — проект вышел в очень плохом состоянии на ПК и консолях с обилием багов, глитчей, вылетов и других технических проблем. Спустя выходные критики опубликовали первые обзоры MindsEye: у игры 43 балла на агрегаторе Metacritic. Это худший рейтинг видеоигры в 2025 году — даже крайне бюджетную Ambulance Life: A Paramedic Simulator оценили в 44 балла.

Фото: Metacritic

В своих обзорах критики отмечают, что MindsEye попросту недоделана — в ней нет проработанных механик, интересного геймплея или необычных эпизодов. Ситуацию усугубляет крайне нестабильная частота кадров, из-за чего даже во время хорошо поставленных кат-сцен происходят подтормаживания. В лучшем случае обозреватели ставят оценку 5/10 и рекомендуют попробовать MindsEye разве что в будущем, когда авторы поправят основные ошибки и начнут продавать игру с большими скидками. В худшем — они рекомендуют не прикасаться к новинке ни при каких условиях.