Расписание выхода сериала «Что-то положительное» от Okko
Уже 16 июня состоялась премьера сериала «Что-то положительное». Проект расскажет историю школьницы старших классов Насти. Однажды она делает тест на беременность, и он оказывается положительным. Девушка уверена, что ребёнок разрушит её жизнь, но окружающие, наоборот, начинают о ней заботиться. Когда героиня понимает, что результаты тестов на самом деле ложные, она не признаётся близким в этом.
В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 1 июля.
Расписание выхода сериала «Что-то положительное»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-я серия
|16 июня
|2-я серия
|17 июня
|3-я серия
|18 июня
|4-я серия
|23 июня
|5-я серия
|24 июня
|6-я серия
|25 июня
|7-я серия
|30 июня
|8-я серия
|1 июля
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