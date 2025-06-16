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Сериал Что-то положительное от Окко (2025): дата выхода, сколько серий, все серии, где смотреть в хорошем качестве

Расписание выхода сериала «Что-то положительное» от Okko
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Уже 16 июня состоялась премьера сериала «Что-то положительное». Проект расскажет историю школьницы старших классов Насти. Однажды она делает тест на беременность, и он оказывается положительным. Девушка уверена, что ребёнок разрушит её жизнь, но окружающие, наоборот, начинают о ней заботиться. Когда героиня понимает, что результаты тестов на самом деле ложные, она не признаётся близким в этом.

В первый сезон шоу войдёт восемь эпизодов — они будут выходить с понедельника по среду в онлайн-кинотеатре Okko. Финал состоится уже 1 июля.

Расписание выхода сериала «Что-то положительное»

ЭпизодДата выхода
1-я серия16 июня
2-я серия17 июня
3-я серия18 июня
4-я серия23 июня
5-я серия24 июня
6-я серия25 июня
7-я серия30 июня
8-я серия1 июля
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