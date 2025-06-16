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Стартовали съёмки сериала «Вечерняя школа» про школьника-полицейского

Стартовали съёмки сериала «Вечерняя школа» про школьника-полицейского
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Кинокомпания Russian Code объявила о старте съёмок сериала «Вечерняя школа». Производство комедийного шоу продлится несколько месяцев, после чего и состоится премьера.

Сюжет «Вечерней школы» развернётся вокруг сотрудника патрульно-постовой службы, который вынужден вновь сесть за парту, чтобы получить аттестат о среднем образовании и сохранить свою должность.

Главные роли в сериале сыграют Илья Соболев («Волшебный участок»), Дмитрий Соколов («Развод»), Илья Макаров («Казино Рояль»), Ксения Корнева («Мама будет против»), Наталья Борисова («Русалки») и другие актёры. Режиссёром комедии выступит Жанна Кадникова («Реальные пацаны»).

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