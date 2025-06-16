Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фильм 28 лет спустя — дата выхода в России, когда выйдет в кинотеатрах РФ

Фильм ужасов «28 лет спустя» выйдет в кинотеатрах России 28 июня
Аудио-версия:
Комментарии

20 июня состоится мировая премьера фильма «28 лет спустя» — продолжения культовой зомби-картины Дэнни Бойла. Проект по знаменитой вселенной можно будет посмотреть в кинотеатрах разных государств, однако до России лента так и не доберётся из-за ухода студии Sony Pictures с рынка страны.

Как сообщает издание Cinemaplex, российские кинотеатры уже назвали дату неофициального релиза ленты в стране. Приключение выйдет в России уже 28 июня — спустя восемь дней после запуска по всему миру. Картину можно будет посмотреть в русском дубляже, выполненном для стран СНГ.

«28 лет спустя» продолжит показывать Великобританию, охваченную зомби в первом фильме серии «28 дней спустя». По сюжету новой части маленький мальчик пытается найти врача для своей умирающей матери. Ему предстоит путешествие по стране, в которой нашествие заражённых произошло аж 28 лет назад.

Материалы по теме
Фото
Появились постеры с героями зомби-драмы «28 лет спустя»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android