Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Фигуристка Анна Щербакова выступила в косплее Скирк из Genshin Impact

Фигуристка Анна Щербакова выступила в косплее Скирк из Genshin Impact
Аудио-версия:
Комментарии

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Анна Щербакова и балерина Большого театра Мария Кошкарёва представили видео в образе Скирк — нового персонажа из игры Genshin Impact.

Фигуристка назвала «Геншин» своей любимой игрой, а Скирк — вдохновляющим героем.

Скирк проходит путь от девушки, живущей «в оковах», до свободной и готовой для покорения любых целей воительницы, истинной ледяной королевы. Скирк вдохновила меня, а я буду рада вдохновить вас с помощью этого видео.

Видео доступно в группе Анны Щербаковой во «Вконтакте». Права на видео принадлежат Анне Щербаковой.

Щербакова также предложила пройти опрос о Genshin Impact в её телеграм-канале и представила промокод на 60 примогемов и другие внутриигровые награды.

8QD412QXCEU1

Обновление Genshin Impact 5.7, в котором Скирк станет играбельным персонажем, выйдет 18 июня.

Материалы по теме
Видео
Что нужно знать про обновление 5.7 для Genshin Impact — детали со стрима разработчиков
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android