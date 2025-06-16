Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Гоша Куценко сыграл харизматичного злодея в фильме «Король и Шут. Навсегда»

Гоша Куценко сыграл харизматичного злодея в фильме «Король и Шут. Навсегда»
Комментарии

«Кинопоиск» поделился новыми деталями фильма «Король и Шут. Навсегда». Создатели картины рассказали о новом персонаже — харизматичном антагонисте, вдохновлённом клипом «Короля и Шута» на песню «Фокусник».

Самого персонажа воплотит Гоша Куценко — его героя описывают как безумного психоаналитика и очень коварного злодея. Сам же сюжет ленты расскажет, как сказочную вселенную грозят уничтожить мертвецы, воскрешённые злодеем Некромантом. Чтобы спасти родных и друзей, Горшок похищает Андрея Князева из реальности в сказку, и они встают на защиту созданного ими мира.

«Навсегда» выступает прямым продолжением успешного сериала «Король и Шут» и выйдет в прокат 19 февраля 2026 года. К своим ролям вернутся Константин Плотников и Влад Коноплёв.

Материалы по теме
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
«Урок» с Борисовым завершился душераздирающе. Будет ли второй сезон?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android