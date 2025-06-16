Обновление 3.4 и кроссовер с Fate в Honkai Star Rail покажут на стриме 20 июня

Разработчики Honkai Star Rail проведут прямую трансляцию перед выходом большого обновления 3.4.

Новая версия «Ибо солнце погаснет» выйдет 2 июля, а стрим по HSR 3.4 состоится в эту пятницу, 20 июня, в 14:30 мск. Следить за ходом прямого эфира можно будет на Twitch или YouTube (с русскими субтитрами).

Фото: HoYoverse

Создатели игры раскроют некоторые детали следующей главы сюжета, а также расскажут о новых игровых персонажах — в Honkai: Star Rail добавят Фаенона, а также Сэйбер и Арчер в рамках коллаборации с популярным аниме Fate/stay night.

Также на прямой трансляции покажут промокоды на звёздный нефрит и другие ресурсы.