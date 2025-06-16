Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел большой трейлер фильма «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — премьера 1 августа

Вышел большой трейлер фильма «Голый пистолет» с Лиамом Нисоном — премьера 1 августа
Комментарии

Кинокомпания Universal Pictures представила большой трейлер перезапуска «Голого пистолета» с Лиамом Нисоном. Премьера ленты состоится уже 1 августа.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Согласно синопсису, только один человек обладает нужными навыками, чтобы возглавить полицейский отряд и спасти мир, — это лейтенант Фрэнк Дребин-младший. Герой выступит сыном Фрэнка Дребина, которого в оригинале сыграл Лесли Нильсен.

Роли в фильме также сыграли Памела Андерсон («Переломный момент»), Пол Уолтер Хаузер («Дело Ричарда Джуэлла Круэлла»), Кевин Дюран («Живая сталь») и другие актёры. Режиссёром выступил Акива Шаффер, снявший «Чипа и Дейла» для Disney.

Материалы по теме
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Третья серия «Фишера: Затмение» наводит меньше жути, но удивляет отношениями героев
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android