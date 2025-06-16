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В России начались съёмки первого киберсериала про искусственный интеллект

В России начались съёмки первого киберсериала про искусственный интеллект
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В Новосибирске стартовал съёмочный процесс первого отечественного киберсериала об искусственном интеллекте.

Всего запланировано четыре эпизода, съёмки также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и других городах страны. Предполагается, что киберсериал создадут при помощи ИИ — это касается как сценария, так и процесса съёмок и монтажа.

Проект раскроет различные аспекты искусственного интеллекта: его роль в повседневной жизни, влияние на рынок труда, этические дилеммы и кибербезопасность.

Премьера киберсериала запланирована на весну 2026 года, продолжительность каждой серии составит от 24 до 40 минут. По задумке, шоу появится в библиотеке популярных онлайн-кинотеатров и в телеэфире, возможны показы в кинотеатрах.

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