Автор «Игры в кальмара» признался, что у него нет сил на создание спин-оффа

Автор популярного сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хёк в интервью назвал маловероятным создание спин-оффа шоу.

Ранее предполагалось, что проект опишет события во время двухлетнего перерыва между первым и вторым сезоном. Но сейчас у создателя нет на это сил.

Я буду скучать по сериалу и хранить это чувство долгое время. Но не уверен, что у меня хватило бы выносливости повторить это ещё раз.

При этом Хёк не исключил, что в будущем его мнение может измениться.

Я вложил более шести лет своей жизни в «Игру в кальмара», не считая того времени, которое я потратил на оригинальный сценарий более 10 лет назад. Были периоды, когда я был полностью истощён и находился под огромным давлением, но знаю, что когда-нибудь буду скучать даже по этим моментам.

Ранее шоураннер рассказал, что из-за переживаний потерял восемь зубов во время съёмочного процесса третьего и финального сезона. Он выйдет на Netflix 27 июня.