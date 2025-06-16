Хидео Кодзима изменил Death Stranding 2, потому что она «слишком понравилась тестерам»
Композитор Death Stranding 2 Woodkid рассказал, что глава разработки Хидео Кодзима внёс ряд изменений в игру после ранних тестов — всем участникам слишком понравилась игра, и геймдизайнер решил, что это не соответствует его желаниям.
Woodkid также вспомнил примерные слова Кодзимы:
Он сказал: «Если всем нравится, значит, это мейнстрим. Значит, это общепринято. Значит, это уже заранее переварено, чтобы людям понравилось. А я этого не хочу. Я хочу, чтобы людям в конечном итоге нравилось то, что им не нравилось при первом знакомстве, — поскольку именно это подтверждает, что вы действительно что-то любите».
Death Stranding 2 выйдет 26 июня на PlayStation 5.
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