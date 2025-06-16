Вышел тизер финального сезона аниме «Моя геройская академия» — премьера в октябре

Студия TOHO animation опубликовала тизер восьмого сезона культового аниме-сериала «Моя геройская академия». Сезон станет последним для проекта и завершит адаптацию манги Кохэя Хорикоси.

Премьера финальной главы намечена на октябрь 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале TOHO animation. Права на видео принадлежат TOHO animation.

«Моя геройская академия» рассказывает о мальчике Идзуку Мидории, родившемся без сверхспособностей в мире, где они стали обычным явлением. Он мечтает стать героем и однажды встречает Всемогущего — величайшего героя Японии и символ мира, который передаёт свою причуду Идзуку после признания его потенциала.