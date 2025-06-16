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Звезда «101 далматинца» и сериала «Щит» Гленн Клоуз сыграет в новых «Голодных играх»

Звезда «101 далматинца» и сериала «Щит» Гленн Клоуз сыграет в новых «Голодных играх»
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Восьмикратная номинантка на премию «Оскар» Гленн Клоуз присоединилась к актёрскому составу нового фильма по франшизе «Голодные игры».

Клоуз наиболее известна современному зрителю по образу Стервеллы Де Виль в «101 далматинце», а также по ролям в сериалах «Щит» и «Схватка». В фильме «Голодные игры: Рассвет жатвы» она сыграет надзирательницу 12-го дистрикта.

Роль её бывшего мужа и дизайнера досталась Билли Портеру («Анастасия», «Американская история ужасов»).

Лента расскажет историю 50-х Голодных игр, в которых победу одержал Хеймитч Эбернети, персонаж Вуди Харрельсона. Премьера фильма «Голодные игры: Рассвет жатвы» состоится 20 ноября 2026 года.

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