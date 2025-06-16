100 лучших фильмов 2020-х годов — рейтинг IndieWire

Авторитетный портал IndieWire представил свой рейтинг лучших фильмов 2020-х годов, уже вышедших на текущий момент. В список, составленный редакцией, вошли 100 лент, релиз которых состоялся за последние 4,5 года.

Первое место неожиданно заняла драма «Мальчишки из «Никеля»». В десятку также попали аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», «Топ Ган: Мэверик» и «Сядь за руль моей машины». Полный список можно посмотреть на сайте IndieWire.

Топ-20 лучших фильмов 2000-х по версии IndieWire

«Мальчишки из «Никеля» «Зона интересов» «Солнце моё» «Тар» «Мальчик и птица» «Рок влюблённых» «Топ Ган: Мэверик» «Время» (2020) «Сядь за руль моей машины» «Решение уйти» «Память» (2021) «Нет» (2022) «Нет другой земли» «Власть пса» «Зверь» (2023) «Город астероидов» «Время Армагеддона» «Химера» (2023) «Мучения на островах» «Никогда, редко, иногда, всегда».