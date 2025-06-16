100 лучших фильмов 2020-х годов — рейтинг IndieWire
Авторитетный портал IndieWire представил свой рейтинг лучших фильмов 2020-х годов, уже вышедших на текущий момент. В список, составленный редакцией, вошли 100 лент, релиз которых состоялся за последние 4,5 года.
Первое место неожиданно заняла драма «Мальчишки из «Никеля»». В десятку также попали аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица», «Топ Ган: Мэверик» и «Сядь за руль моей машины». Полный список можно посмотреть на сайте IndieWire.
Топ-20 лучших фильмов 2000-х по версии IndieWire
- «Мальчишки из «Никеля»
- «Зона интересов»
- «Солнце моё»
- «Тар»
- «Мальчик и птица»
- «Рок влюблённых»
- «Топ Ган: Мэверик»
- «Время» (2020)
- «Сядь за руль моей машины»
- «Решение уйти»
- «Память» (2021)
- «Нет» (2022)
- «Нет другой земли»
- «Власть пса»
- «Зверь» (2023)
- «Город астероидов»
- «Время Армагеддона»
- «Химера» (2023)
- «Мучения на островах»
- «Никогда, редко, иногда, всегда».
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