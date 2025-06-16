Новый роман Анджея Сапковского «Ведьмак: Перекрёсток воронов» выйдет в России 30 сентября

Новая часть саги о ведьмаке Геральте из Ривии под названием «Перекрёсток воронов» появится в российских книжных магазинах 30 сентября. Книга выйдет в России одновременно с релизом англоязычной версии.

Изначально роман Анджея Сапковского должен был поступить в продажу ещё весной. В издательстве АСТ причиной переноса называют «настоятельную просьбу автора». Осенью же появятся как печатная версия, так и аудиокнига в исполнении Всеволода Кузнецова — он дублировал голос Геральта в серии игр «Ведьмак».

«Перекрёсток воронов» рассказывает о молодости Геральта. Книга вышла в Польше в ноябре 2024 года. Обложку российского издания нарисовала нейросеть, что вызвало скандал в среде фанатов.