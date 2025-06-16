Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сара Джессика Паркер считает, что зрители лучше принимают мужских отрицательных героев

Сара Джессика Паркер считает, что зрители лучше принимают мужских отрицательных героев
Комментарии

Актриса Сара Джессика Паркер в недавнем интервью вспомнила о негативной реакции зрителей на её персонажа Кэрри Брэдшоу в культовом сериале «Секс в большом городе».

Паркер отметила, что мужские персонажи не вызывают таких эмоций, даже если делают что-то плохое.

Кэрри так сильно осуждают, и мне всегда было интересно — например, главный герой-мужчина в сериале может быть убийцей, и люди всё равно его любят. Но если у женщины роман на стороне, или она плохо себя ведёт, или глупо тратит деньги, на это накладывается своего рода карательная реакция.

Ранее выяснилось, что в 2024 году число женских главных персонажей в кино увеличилось до 42% — но их всё ещё намного меньше, чем мужских.

Материалы по теме
Число женских главных героев в кино в 2024 году выросло до рекордных значений
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android