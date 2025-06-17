Стартовали съёмки второго сезона сериала «Больница Питт» от HBO

Компания HBO объявила о старте съёмок второго сезона сериала «Больница Питт». Производство шоу продлится около полугода в Калифорнии — премьера продолжения состоится в январе 2026 года.

Во втором сезоне вернутся основные актёры медицинского сериала: Ноа Уайли («Робби»), Хизер Коллинз (Трейси), Патрик Болл (Фрэнк), Суприя Ганеш (Самира) и другие артисты. Детали сюжета пока не раскрываются, однако известно, что события продолжения развернутся 4 июля — в День независимости США.

«Больница Питт» стартовала в январе 2025 года и мгновенно стала одним из лучших сериалов на медицинскую тематику. Шоу рассказывает о будничной смене сотрудников отделения неотложной помощи в Питтсбурге, где каждый эпизод — это час из жизни героев. Автором шоу выступает Р. Скотт Геммилл, один из создателей культовой «Скорой помощи».