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Началась предзагрузка Death Stranding 2 для владельцев расширенного издания

Началась предзагрузка Death Stranding 2 для владельцев расширенного издания
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Прошедшей ночью стартовала предварительная загрузка Death Stranding 2. Правда, доступна она пока только тем, кто собирается начать играть 24 июня, то есть владельцам расширенного издания.

Полный размер игры составляет 91,5 ГБ. Входит ли в финальный размер тайтла патч первого дня, пока нельзя сказать.

Обзоры Death Stranding 2 появятся скоро. Тайтл выступит полноценным сиквелом первой игры и расскажет о том, как Сэм отправляется в новое приключение, которое станет важным для него и его друзей.

Полноценный релиз состоится 26 июня только на PS5. В игре будет полная поддержка русского языка, включая озвучку.

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