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Актёр Глен Пауэлл сыграет главную роль в фильме про пожарного — инсайдер

Актёр Глен Пауэлл сыграет главную роль в фильме про пожарного — инсайдер
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Если верить инсадейру Джеффу Снейдеру, актёр Глен Пауэлл, известный по фильму «Смерч 2», намерен сыграть главную роль в новом фильме Рона Ховарда, режиссёра «Аполлон 13», «Код да Винчи» и «Игры разума».

Фильм пока остаётся безымянным. Его сюжет посвящён истории пожарного. Прочие детали сюжета пока на раскрывают.

Сценарий написала Кристина Ходсон («Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн»). За проект отвечает Amazon MGM Studios.

Других подробностей картины пока нет. Мы пока не знаем, кто ещё снимется в ленте, кто её срежиссирует и когда её выпустят в широкий прокат (и в каких странах, если говорить так).

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