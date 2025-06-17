Фильм «Пункт назначения: Кровные узы» вышел в онлайне

Сегодня фильм ужасов «Пункт назначения: Кровные узы» стал доступен в онлайне. Ленту можно посмотреть в различных онлайн-кинотеатрах.

Как и говорилось прежде, фильм появился в онлайне через месяц после старта проката в кинотеатрах.

«Кровные узы» продолжают сюжет предыдущих фильмов, которые рассказывали о странных смертях, преследующих группы людей. В новом фильме главной героиней выступает студентка Стефани, которая выясняет, что её бабушка когда-то спасла множество жизней благодаря видению. Стефани предстоит разобраться в произошедшем и защитить уже своих близких.

В мировом прокате хоррор преодолел отметку в $ 272 млн. Бюджет картины составляет около $ 50 млн.