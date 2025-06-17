В WhatsApp появилось больше рекламных публикаций

В блоге разработчиков WhatsApp появилась публикация о том, что в мессенджере запустили рекламу в новых разделах. Иными словами, рекламы стало больше и её теперь лучше видно.

Она будет отображаться в каталоге каналов и в разделе «Статусы». При этом разработчики подчеркивают, что личные чаты пользователей останутся свободными от рекламы — в них какой-то продакт-плейсмент не появится точно.

По замыслу разработчиков, внедрение рекламы призвано помочь пользователям открывать новые каналы. Администраторы каналов получат новый инструмент для повышения их видимости, а также появится возможность находить компании и инициировать переписку о предлагаемых товарах и услугах через раздел «Статусы».