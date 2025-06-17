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Фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс выйдет 17 ноября

Фильм «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс выйдет 17 ноября
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В издании Deadline указали точную дату старта зарубежного проката фильма «Умри, моя любовь» с Робертом Паттинсоном и Дженнифер Лоуренс в главных ролях. Фильм выпустят в кинотеатрах 17 ноября.

Лента получит официальный прокат в России, но, когда именно это случится, пока не раскрывают.

Лента «Умри, моя любовь» основана на одноимённой книге Арианы Харвич. Фильм расскажет, как девушка живёт в сельской местности США, а потом рожает ребёнка и начинает постепенно сходить с ума. Ленту сняла Линн Рэмси.

Премьера проекта состоялась на 78-м Каннском кинофестивале. Критики приняли ленту высоко, оценив актёрскую игру Лоуренс и Паттинсона, а также темп и атмосферу фильма «Умри, моя любовь».

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